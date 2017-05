Algumas Confusões Televisivas

Arnold Schwarzenegger na semana passada e Sylvester Stallone no último domingo. Enfim, filmes legais no “Domingo Maior” da Globo. Já era hora. Saudade dos bons filmes na TV aberta. Mesmo sendo repetidos.

Artista ainda não entendeu que o povo gosta dele fazendo arte, e não dando opinião política. Com raríssimas exceções.

E assistir corrida automobilística não é o meu esporte favorito. Mas quando assisto, o que eu gosto mesmo é de várias pancadas entre os carros.

Mudando de assunto…

Tudo que é forçado não fica bom. Isso vale para rádio e TV.

Falando em rádio…

A rádio Globo dispensou radialistas e chamou artistas globais para trabalhar na emissora. Rádio é regional. O ouvinte tem que sentir uma proximidade entre os profissionais da emissora. E isso não vai acontecer com um famoso no microfone que não tem muita intimidade com os seus companheiros de trabalho.

O “Domingão do Faustão” anunciou a atriz Helga Nemeczyk, Glenda de “Rock Story”, no quadro “Ding Dong”. Ela não apareceu no programa. Suzy Rêgo, uma das participantes, explicou o motivo da ausência (problemas no aeroporto). O apresentador do programa poderia ter falado isso antes.

E o que eu comentei semana passada parece que repercutiu. Faustão levou até um especialista para falar sobre imitar ou não a voz do artista no quadro “Show dos Famosos”. Os jurados, Miguel Falabella, Claudia Raia e Silvio de Abreu, ainda não se entenderam (ou a produção do programa não explicou o que quer). Resumindo, ninguém sabe se vale mais aparência ou voz. Que rolo. Acho que estou começando entender de televisão.

Aproveitando…

A produção do Faustão deve ficar “muito feliz” com broncas ao vivo durante o programa. Que por sinal continua ótimo.

Revolta…

Mudaram o horário do “Operação de Risco”, Rede TV, e eu perdi o programa no último sábado. Estou muito irritado. Não mexa comigo.

Falando em saudade…

Sinto falta de vários programas que foram apresentados ao longo do tempo pelo mestre Silvio Santos. Um que poderia voltar é o “Porta da Esperança”. Simples, emocionante e gostoso de assistir. Programa para toda família.

Para fechar…

Ansioso pelo fim de “Rock Story” e mais ansioso ainda pela estreia de “Pega Pega”, Globo. O que seria da minha vida sem novela? Não quero nem pensar.