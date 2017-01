Alguns moradores da rua Cuiabá, no Rochdale e do Jardim Açucará serão removidos do local

Em consequência das fortes chuvas que mais uma vez prejudicaram a cidade de Osasco nesta segunda, 16, técnicos da Prefeitura das secretarias de Serviços e Obras, Habitação, Segurança, Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade atuaram nos bairros do Rochdale, Aliança, Portal D’ Oeste e Açucará.

Essa ação emergencial contra enchentes e de auxílio às famílias das regiões mais atingidas aconteceu durante todo o dia.

Para que obras estruturais sejam realizadas, foi explicado para comerciantes e moradores que estão nos bairros há mais de 20 anos, que primeiro a Prefeitura terá que remover para programas habitacionais as famílias que residem às margens do Braço Morto, próximo à Rua Cuiabá, no Rochdale, e do Córrego Açucará, para que a Secretaria de Obras tenha condições de entrar com máquinas pesadas e sanar o problema.