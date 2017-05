Alienígenas existem e estão de volta em Alien Covenant

Após os fiascos dos últimos filmes da franquia tanto com críticos, quanto com fãs, Alien: Covenant traz expectativas positivas regressando as origens em seu roteiro e cenas mais fiéis aos filmes primórdios. O filme estreia dia 11 de maio

O mais novo filme da franquia Alien, mostra que a caminho de um planeta remoto, no local mais longínquo da galáxia, a tripulação da nave Covenant descobre aquilo que eles achavam ser um paraíso inexplorado. Mas na verdade trata-se de um mundo sombrio e perigoso que tem como habitante o androide David, sobrevivente da amaldiçoada expedição “Prometheus”.

Todos a bordo são casais para colonizar um novo planeta. No caminho, a tripulação descobre um sinal de socorro de origem humana, e então eles partem em uma investigação. Rapidamente as coisas dão errado, e um a um dos tripulantes começam a serem mortos. Daniels, a então terceira na linha de comando e chefe de terraformação, descobre sua força e coragem, a partir das circunstâncias, tomando a frente da situação.

Alien: Covenant se passará 10 ans após os eventos de “Prometheus”. É o primeiro longa de uma nova trilogia diretamente conectada à franquia. A intenção dos três novos filmes é introduzir lentamente a história de origem das criaturas, para no final, voltar ao começo do Alien original. Ele marca a volta da criatura xenomorfa conhecida desde a primeira obra. A criatura neste filme é mais resistente, ao contrário dos humanos que ficam aos pedaços ensanguentados.

O elenco conta com Billy Crudup (“Watchmen”), Katherine Waterston (“Animais Fantásticos e Onde Habitam”) , Danny McBride e Demian Bichir (“O s 8 Odiados”), Carmen Ejogo (“Selma”), Jussie Smollet (“Empire”), Amy Seimetz (“Upstream Color”) e Callie Hernandez (“Machete Mata”), além de Katherine Waterston sendo a protagonista Daniels, o consagrado James Franco como Capitão Branson (marido de Daniels), Michael Fassbender no papel do sintético David e o retorno de Noomi Rapace que volta a interpretar a Dra. Elizabeth Shaw.

Com estreia marcada no Brasil para o dia 11 de Maio, Alien: Covenant é mais assustador que “Prometheus”, porém com o mesmo escopo. Tem mais elementos de suspense e desastre iminente. Muito intenso, aterrorizante, repleto de ação e sangrento (chegando a ser nauseante). Promete aos fãs ser uma redenção de seus antecessores.