AllSapão finaliza gravação de 2º CD e participa do show Diretas Já em Osasco

A banda AllSapão, conceituada banda do cenário independente de Osasco, finalizou a gravação de seu novo Cd “Retirante”, gravado no estúdio THC de Artur Frank.

Esse é o terceiro trabalho do grupo do Jardim Santo Antonio. O primeiro Cd foi lançado em 2011 e em 2014 um DVD gravado ao vivo no SESC Osasco. O AllSapão completou 9 anos de estrada e é formadao por Sidney Lopes( o Sapão), Dionaldo Pereira, Silvano Menezes, Elias Canti, Marcos Moreira e Alexandre Frassini.

O AllSapão participará do show Diretas Já, que acontecerá no centro de Osasco, no próximo dia 30, ao lado de O Teatro Mágico, Zé Geraldo, Planta e Raiz, entre outros.