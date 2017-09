Alunas da rede pública de Osasco são campeãs estaduais de Judô

A determinação e o amor pelo esporte estão levando duas meninas de Osasco a se consagrarem campeãs de judô. Luiza Helena Barreto, de 8 anos e Talita Giovana Magalhães, de 7 anos, alunas da escola municipal Professor Max Zendron, participaram no último mês de três campeonatos de judô. As atletas faixa bordô conquistaram 5 medalhas, sendo 3 de ouro e 2 de bronze. Os últimos êxitos foram no Campeonato Paulista aspirante, realizado em São Bernardo do Campo, no qual as duas competiram na categoria Sub 9 com outros atletas de todo o estado de São Paulo.

Luiza e Talita são alunas da oficina de Judô do programa “Mais Tempo na Escola”, que é realizado na escola em que estudam pela Planneta, empresa parceira da Secretaria de Educação de Osasco, que disponibiliza aos alunos diversas oficinas pedagógicas e esportivas no contra turno das aulas. As meninas vêm treinando desde o ano passado e são motivo de orgulho para a sensei Rúbia Campos, treinadora das atletas. “As duas se esforçam muito, gostam muito do Judô e são bem dedicadas, o que faz com que fiquem melhores a cada dia”, conta.

A coordenadora pedagógica Linete Teruel, da EMEF Max Zendron enfatiza, por sua vez, que “a participação em campeonatos é muito importante, pois contribui para a melhoria da autoestima das alunas, promove bem estar, ajuda a manter a saúde e ainda reforça os laços familiares, pois a família dá total apoio e estimula a participação tanto nas oficinas quanto em campeonatos”.

“Eu tenho muito incentivo da minha professora, a Rúbia. Adoro os dias da oficina, em que tenho treinamentos com ela. Quero continuar seguindo no judô e conquistando outras medalhas!”, conta a menina Luiza.

A aluna Talita Magalhães também pretende seguir nas competições. “Acho o judô muito legal! É bom participar dos campeonatos, e com a ajuda da Rúbia tenho chance de melhorar cada vez mais!”, diz ela otimista.

Antes do Campeonato Estadual, realizado em São Bernardo do Campo, as duas também participaram do Campeonato regional aspirante, em Osasco, que contou com atletas da região oeste do Estado. Talita e Luiza foram campeãs na categoria SUB 9 (meio leve e leve) e se classificaram automaticamente para o Campeonato Estadual do interior aspirante, em Santos. Com a vitória, elas então se classificaram para o Campeonato paulista aspirante.

O programa “Mais Tempo na Escola” faz parte do Projeto “Eu Tenho Futuro” e oferece ainda oficinas de Jogos Cooperativos, Jogos de Tabuleiro, Futsal, Teatro, Dança, Música, Capoeira, Interação Digital, Inglês, Jogos de Linguagem e Jogos de Raciocínio Lógico.