Alunos da Fatec de Carapicuíba participarão de maratona internacional de criação de games

A ideia é separar os participantes em equipes para a criação dos jogos, sob orientação do professor Alan Carvalho. “Participar de game jams é uma ótima maneira de ganhar experiência e aumentar o portfólio. A Fatec também ganha, com aumento de visibilidade e sua consolidação como promotora do evento”, diz Carvalho. Esse é o sétimo ano consecutivo que a Fatec sedia a maratona.

As duas Fatecs oferecem o curso de graduação tecnológica de Jogos Digitais. Na Fatec do ABC, o evento será no próprio prédio onde acontecem as aulas, estará aberto a pessoas com conhecimentos na área e as inscrições podem ser feitas aqui. Já em Carapicuíba, a atividade é voltada somente aos alunos da unidade, que devem fazer sua inscrição pela Internet. A reunião será realizada exclusivamente em ambiente online, sob orientação do professor Álvaro Gabriele.