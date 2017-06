Alunos do Ensino Médio da rede estadual terão preparatório e isenção em taxa do vestibular da USP

A partir deste ano, alunos do Ensino Médio na rede paulista terão direito após prova seletiva a curso preparatório e isenção na taxa do vestibular da Universidade de São Paulo – a melhor do Brasil e segunda da América Latina. O programa Vem Pra USP vai beneficiar mais de 1,5 milhão de estudantes hoje matriculados na etapa (1ª, 2ª e 3ª série) em todo Estado. O protocolo de intenções foi assinado nesta segunda-feira (19) em evento com participação do secretário José Renato Nalini e do reitor Marco Antonio Zago.

A seleção é dividida em duas fases. A primeira é on-line com questões múltipla escolha de conhecimentos gerais e atualidades. Os candidatos aprovados irão à segunda fase, em provas presenciais nas unidades do programa Escola da Família. Serão ao todo 45 itens, também de múltipla escolha, nas disciplinas de Matemática (15), Português (15), Ciências (10) e Conhecimentos gerais (5). As inscrições serão abertas em agosto e as provas realizadas em setembro.

Os classificados no processo seletivo poderão participar de aulas preparatórias on-line, na plataforma e-aulas da USP, elaboradas por professores do cursinho popular da Escola Politécnica (POLI) e monitoria de estudos, de acordo com série. Hoje, alunos da rede estadual já têm direito a bônus de até 25% nas notas das provas da primeira e da segunda fases da Fuvest.

Já os estudantes da 3ª série com melhores desempenhos também receberão isenção da taxa de inscrição do vestibular. Atualmente o benefício é concedido apenas a jovens de baixa renda. A parceria prevê ainda acesso aos institutos de pesquisa para acompanhar a rotina dos cursos de graduação e a emissão de certificado especial, atestando o bom desempenho no exame.