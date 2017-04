Alunos terão ‘dia de cientista’ em escola estadual do Jardim Veloso nesta quinta, 27

Imagine a possibilidade de participar de uma exposição dedicada às ciências com vários experimentos das áreas da Física, Química, Matemática e Biológicas, sem sair da escola. Essa será a experiência que os mais de mil alunos da Escola Estadual Oguiomar Ruggeri terão nesta quinta-feira, dia 27. A unidade receberá um mostra itinerante com mais de 100 atividades práticas que poderão ser conhecidas e testadas pelos estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.

A iniciativa faz parte do projeto Despertar para a Ciência, realizado pelo Instituto de Física da USP em parceria com a Diretoria de Ensino de Osasco, e tem como objetivo estimular nos jovens o interesse e o gosto pelas ciências.

Na exposição, os alunos contarão com a tutoria de monitores da USP que serão responsáveis por explicar o funcionamento dos experimentos e auxiliar os estudantes a testá-los. Entre os trabalhos apresentados estarão o Disco de Newton, cromatografia, ressonância das taças de cristal, entre outros.”Presenciar os alunos muito interessados em experimentar todas as atividades com um olhar curioso, de modo descontraído no chão da escola é bárbaro, um momento de reflexão sobre a importância de planejar e organizar a transposição didática. O processo se fez possível, com a parceria USP e o empenho dos Gestores e Professores da escola”, comenta a professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Ciências da Diretoria de Ensino de Osasco, Isolete Domiciano.