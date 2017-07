Amigos do prefeito Elvis Cezar vence Imprensa & Amigos

Partida amistosa teve como objetivo criar ou até mesmo fortalecer laços de amizades entre atletas, dirigentes e “torcedores”, além de propiciar um divertimento agradável e saudável

Na noite gelada da última segunda-feira, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, aconteceu um jogo em que, o mais importante não seria o resultado mas sim, a confraternização, antes, durante e após o evento.

O time dos Amigos do prefeito Elvis Cezar contou, entre outros, com dois jogadores muito conhecidos na região, o meia Eduardo Marques, osasquense que fez sucesso no futebol profissional, defendendo as camisas entre outros clubes, do Santos, Grêmio, Sport e até internacionalmente nos gramados de Portugal, China e Japão e o também meia Alê, que participou profissionalmente de vinte e dois clubes, entre os quais, ECO, Ponte Preta, Grêmio Barueri, Caxias e Coritiba.

Como jogador Elvis Cezar, surpreendeu o pessoal da Imprensa & Amigos, equipe comandada pelo técnico Alcindo Luiz, pela sua visão de jogo e qualidade no passe. Já no lado dos visitantes, há que se destacar a raça e o bom futebol apresentado pelo vereador osasquense Ricardo Silva.

Quanto ao jogo, após um primeiro tempo muito disputado e com empate em 1 a 1, na segunda etapa a vitória acabou ficando para o time do prefeito Elvis Cezar por 4 a 2.

A partida teve a presença na torcida, entre outros, de Marco Infante (jornal Página Zero), Adamastor Inácio (Diário da Região), Wanderley Berrocozo (Correio Paulista) e de Jeferson Martinho (Visão Oeste).