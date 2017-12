Amigos promovem jogo festa a Rodrygo, a nova joia do Santos

A homenagem a Rodrygo Góes foi realizada no Campo da Ford em Presidente Altino e organizada pelo primo Nego Tom e Keke Resenha

Rodrygo Góes nasceu em Osasco em janeiro de 2001, estudou no Colégio Haya e, em 2009, começou sua caminhada como jogador no Santos. Seu futebol logo despertou o interesse da multinacional Nike e, com apenas 11 anos, Rodrygo foi patrocinado pela empresa.

Com o passar dos anos, o futebol de Rodrygo evoluiu ainda mais e ele passou a ser destaque nas categorias de base do Peixe, apresentando um futebol que, em alguns momentos lembra o início de carreira de dois jogadores de sucesso mundial: Robinho e Neymar. Em campo, o menino brilhava cada vez mais com seu futebol diferenciado e acabou chamando a atenção da mídia e até mesmo de clubes europeus. O Santos para não correr risco de perder a joia, agiu rápido e com apenas 16 anos, Rodrygo assinou em 2017 seu contrato profissional que vai até 2022 com a equipe da Baixada.

Seus pais são Denise Góes e Eric Góes. Até agora Rodrygo era filho único. Mas em breve ele terá companhia, sua mãe está grávida de 7 meses e meio, Rodrygo vai ganhar uma irmãzinha, a Ana Júlia.

Seu pai Eric, com apenas 33 anos, foi jogador profissional e entre alguns clubes, defendeu o Internacional de Porto Alegre, Criciúma e Ceará.

Antes do jogo festa reunindo os times formados por amigos de Rodrygo, familiares e alguns colegas mais próximos do craque foram homenageados com troféus comemorativos.

Após a partida, aconteceu uma grande confraternização.