Amor Pelas Ruas entrega absorventes para mulheres em situação de rua

O projeto Amor Pelas Ruas, organizado por moradoras de Osasco, que distribui absorventes para mulheres em situação de rua. Para estancar a menstruação, essas mulheres chegam a ficar vários dias com o mesmo absorvente, colocam jornais e até mesmo miolo de pão na vagina, o que pode gerar diversos problemas de saúde, como infecções por exemplo.

Neste fim de semana, o projeto fez entregas em várias ruas da cidade. Durante a distribuição, as as mulheres em situação de rua agradeceram muito as meninas do projeto Amor Pelas Ruas. “Amar em tempos de Ódio é um ato de revolução” é uma das definições do grupo

O projeto é o único do tipo na região. Elas ainda precisam de ajuda com doações e de pessoas como voluntárias. Agora, o grupo está montando kits masculinos.

Quem quiser ajudar de alguma forma, é só ir ao NÓS DE OZ, localizado na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 331, Centro- Osasco.