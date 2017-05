Ana Paula Rossi emite nota desmentindo vínculo com JBS

A secretária de Educação de Osasco, Ana Paula Rossi, emitiu uma nota na tarde desta sexta-feira, 26, sobre os boatos e matérias publicadas em jornais da região e redes sociais sobre doação da empresa JBS para sua campanha à deputada estadual no ano de 2014.

Na nota, a secretária repudia qualquer notícia que vincule seu nome com a empresa JBS que está envolvida em denúncias de corrupção.

Além de Ana Paula Rossi, o PR (Partido da República), também emitiu nota onde afirma que não há nenhuma relação entre os candidatos e as empresas privadas que realizaram doação a legenda

Abaixo as nota na íntegra e o relatório de prestação de contas de sua campanha à deputada.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A propósito de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação e compartilhadas por várias pessoas em redes sociais, tratando de doações à minha campanha para deputada estadual em 2014.

Tenho a esclarecer que tais doações foram realizadas pelo PR (Partido da República) como verba partidária. Tal informação pode ser confirmada na prestação de contas da minha campanha em 2014. Os valores foram repassados na época aos candidatos do partido, inexistindo, portanto, qualquer vinculação direta com qualquer tipo de empresa.

As referidas doações foram feitas publicamente, declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral.

Ana Paula Rossi

NOTA OFICIAL PR NACIONAL

Brasília, Maio de 2017

Sobre os recursos que, provenientes de doações de empresas privadas foram repassados pelo o Diretório Nacional do Partido da República às campanhas da legenda nos Estados em 2014, temos a esclarecer:

1 – O Partido da República recebeu doações de várias empresas privadas, repassando valores a diretórios do partido e candidaturas.

2 – Todas as referidas doações foram feitas ao diretório nacional da legenda, sem que houvesse qualquer vinculação prévia com as candidaturas nas eleições estaduais.

Direção Nacional do Partido da República

