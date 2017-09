André Ferros, Talento e determinação do Basquete Osasco

O Basquete Osasco conta com diversos talentos em sua equipe, mas um deles chama a atenção: André Ferros, ala-pivô de 22 anos, tem se destacado pelo talento e também por sua entrega nos jogos.

Revelado pelo Sírio-SP, André Ferros também vestiu as tradicionais camisas de Palmeiras, Paulistano e Pinheiros, além de atuar pelo São Bernardo, onde foi um dos grandes destaques da LDB, a Liga de Desenvolvimento, em 2016. Ele foi o segundo maior cestinha de todo o campeonato, com média de 16,5 pontos por jogo, e conseguiu a maior eficiência do torneio, com 37, na fase final. “Tive uma experiência muito boa na LDB e pude ajudar em todas as funções possíveis. Isso me ajudou muito, pois me trouxe determinação para o que eu quero como atleta, para cumprir um bom papel, com visão de jogo e de grupo”, destacou.

Já pelo Basquete Osasco, André Ferros demonstra maturidade e, nos momentos difíceis, tem sido fundamental para a equipe, como na vitória por 82 a 65 sobre a Liga Sorocabana, pelo Campeonato Paulista, em que anotou oito pontos, dois rebotes e três belas assistências. Ele já ultrapassou a marca dos 70 pontos na temporada 2017 e quer mais. “Meu objetivo é estar sempre entre os melhores e para isso preciso evoluir em tudo. Escuto bastante o professor Enio Vecchi nos treinos e nos jogos, para aplicar o que ele pede dentro de quadra”.

André Ferros e seus companheiros seguem firmes rumo aos Playoffs do Paulista de Basquete. Na próxima quarta-feira (20), o Basquete Osasco terá pela frente o Pinheiros, em jogo a ser realizado na casa do adversário, às 19h30. Já o próximo jogo da Coruja em Osasco está marcado para o dia 28/09, contra o Sesi Franca, também às 19h30.