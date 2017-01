Anitelli reúne artistas e produtores culturais na Escola de Artes Cesar Antônio Salvi

À passos largos caminha a nova gestão da Secretaria de Cultura de Osasco.

O novo secretário de cultura, Gustavo Anitelli, se reuniu no último sábado, 28 de fevereiro de 2017, com artistas e produtores locais na Escola de Artes Cesar Antônio Salvi, no Centro em Osasco.¹

O atual secretário defende um permanente e incessante diálogo com a classe artística de Osasco, na busca por mapear suas demandas e analisar possíveis maneiras de solucioná-las.

O avanço relacionado as políticas culturais em Osasco, nos últimos dias tem transvestido uma nova roupagem, até então anteriormente não vista, pois ao contrário da antiga gestão, esta se mostra aberta e receptiva à um diálogo com a comunidade artística, suas necessidades e prioridades.

A respeito dessas prioridades e necessidades uma delas foi colocada em pauta, por Anitelli, referente a efetuação dos pagamentos das apresentações artísticas no festival Canto de Julho, cuja pendência foi contraída pela má administração da gestão Lapas o que ocasionou no atraso do cachê dos participantes.

Por parte da classe artística, uma das questões colocadas em pauta foi a execução do Plano Municipal de Cultura de Osasco, formulado em 2014, onde foi exposto a importância quanto a sua realização cujas diretrizes contemplam diversas linguagens às quais reivindicavam suas demandas, no encontro.

O comprometimento do novo secretário diante dos artistas, coletivos e produtores locais foi reiterado através do discurso de abertura de diálogos com esta nova gestão, cujo direcionamento será refletir a cultura enquanto identidade, ciclo e cidadania.

¹ Acesse a transmissão do encontro pelo link: https://goo.gl/EMeiKa