Antônio de Araújo, dedicação pela Poesia e Leitura

Antônio é escritor e poeta osasquense. Além de poesia e aparições caracterizado de Charlie Chaplin nos eventos, ele desenvovle voluntariamente um projeto de leitura na região oeste.

Escritor e poeta na cidade, Antônio de Araújo participa de diversas atividades culturais, como os saraus promovidos pelos poetas amigos. “Em alguns, me caracterizo de Charlie Chaplin, para levar um ingrediente a mais ao público presente”.

A infância do escritor foi feliz, segundo seu relato, passou boa parte dela no bairro do Rochdale, famoso pelas frequentes enchentes. “Eu contava com a presença dos meus pais, que hoje são falecidos”.

O poeta conta que na época, era possível participar de brincadeiras de rua. “Era diferente, por não haver esse avanço tecnológico dos dias atuais, contudo, havia muitas dificuldades”.

A infância pobre, obrigava o garoto a ter que dividir seu tempo entre as brincadeiras e a busca de meios para ajudar na composição da renda familiar. Além de Antônio, moravam com ele, o pai, a mãe e quatro irmãs.

A escrita fazia parte da vida do garoto. A poesia surgiu do olhar apurado para as questões do dia-a-dia, mas tudo ficava guardado.

A partir do momento em que Antônio decidiu editar o seu livro, ele conheceu a sua grande incentivadora, a escritora e poetisa Áurea Ferreira Rodrigues. “Na ocasião, em meados de 1997, quando ela era Presidente da Constelação de Poetas de Osasco (grupo de poetas da região que se reuniam para trocas de ideias e declamações poéticas), minha participação no meio literário e minha vontade de escrever aumentou”.

Fruto desse encontro e dos incentivos, surgiu o primeiro livro de Araújo, o ‘Semente do Amor’. O livro está na segunda edição e foi publicado na Bienal Internacional de São Paulo em 2006, pela Editora Scortecci e Iraci. “Uma biografia de uma senhora (Áurea Ferreira) que aos 79 convidou-me para realizar o sonho de ver a história da sua vida narrada em um livro. Juntamente com a jornalista Luíza Canto, tornamos possível essa realização”. O livro foi editado em 2014 pela Editora Futurama, com tiragem esgotada.

Antônio tem ainda, participação em muitas outras antologias, porém, o lançamento na Bienal, foi sua maior realização na carreira literária.

No momento o poeta dedica-se a arrecadação de livros para posteriormente doá-los a instiuições que incentivam a leitura. “A campanha foi idealizada devido a percepção da existência de um grande fosso cultural, principalmente entre as camadas mais humildes e as menos assistidas de determinadas regiões do nosso país”.

A ferramenta escolhida foi a literatura. “A expectativa é movimentar uma eficiente campanha para arrecadar livros paradidáticos, de literatura infanto-juvenis, novos ou em bom estado, que possam posteriormente ser oferecidos às crianças e jovens assistidas por projetos de apoio a leitura. “Esta é a terceira edição que realizo e dependendo do êxito, outras entidades filantrópicas poderão ser beneficiadas com os livros”. A campanha de Antônio beneficiou crianças de Pernambuco, Caucaia do Alto (Cotia) e Cohab II de Carapicuíba, totalizando mais de 5000 livros oferecidos.

Interessados em doações para a Campanha dos Livros podem fazer contato pelo whatsapp (11) 99950-5501.