Apenas em Janeiro, Carapicuíba recolheu 20 veículos abandonados

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou grande mobilização da administração pública para ações da Patrulha da Dengue. O primeiro bairro a receber a iniciativa foi Ariston, seguido por Parque Jandaia, Santa Tereza, Gopiúva, Novo Horizonte e Santa Brígida. No próximo sábado, 11, é a vez da Cohab receber as equipes de visitação técnica e de panfletagem que percorrem as ruas dos bairros, numa ampla ação de conscientização. Simultaneamente, caminhões de entulhos foram retirados do local.

Dentro desta iniciativa coube à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) o recolhimento de veículos abandonados em terrenos públicos. É considerado abandono quando o veículo permanece estacionado no mesmo lugar por 25 dias seguidos ou mais. Esta ação faz parte da rotina de serviços prestados pela SMTT, mas nos períodos de chuva, é intensificado para evitar a propagação do mosquito da dengue.

No mês de janeiro foram recolhidos 20 veículos e outros 39 cujos responsáveis foram notificados para providenciarem as regularizações.

A apreensão atende à legislação vigente como, por exemplo, o Artigo 26 da Lei 9503/97, do Código Brasileiro de Trânsito. Já a Lei Municipal nº 3.198, de 29 de maio de 2013, determina que a prefeitura está autorizada a apreender carcaças e veículos abandonados em calçadas, vias públicas e demais logradouros do Município de Carapicuíba.

Os proprietários que desejarem solicitar a liberação dos seus automóveis devem comparecer à SMTT, Rua Santa Terezinha, 24, esquina com a Av. Deputado Emílio Carlos, Centro, de segunda a sexta entre 8h e 17h, com originais e cópias simples do documento do veículo e carteira de habilitação do proprietário.