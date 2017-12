Apoiadores de Lula em Osasco vão a Porto Alegre fazer vigília durante julgamento

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Osasco e região preparam uma caravana para participarem de uma vigília em Porto Alegre durante o julgamento de recurso de Lula pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), no dia 24 de janeiro.

O coordenador do PT na Macrorregião de Osasco, ex-vereador Valdir Roque, convocou uma reunião para o dia 10 de janeiro, uma quarta-feira, a partir das 19h, no Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor), para organizar a caravana em apoio a Lula.

Além de petistas, devem participar da caravana representantes de outros partidos, como do PDT e PCdoB, além de sindicalistas, advogados, líderes comunitários, estudantis e religiosos, entre outros. “Essa é uma luta não é só do PT. É de todos que defendem a Justiça, a democracia. Afinal, essa perseguição que está acontecendo com o Lula é uma violação ao Estado Democrático de Direito, ao processo democrático, à busca por justiça social em nosso país.”, avalia Valdir Roque. “Vamos a Porto Alegra para defender o Lula e, principalmente, a democracia”, completa.