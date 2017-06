Após 5 anos Fernando Diniz se despede do Osasco Audax e agradece a cidade pelo o apoio

No comando técnico desde o acesso para a elite estadual em 2012, Diniz encerra seu ciclo no clube osasquense após cinco anos. Em nota de agradecimento, o treinador fez questão de deixar suas saudações aos diretores, funcionários, torcedores e moradores da cidade de Osasco pelo carinho durante sua passagem pela equipe.

Desde 2012 no comando do Audax, ainda antes da chegada em Osasco, Fernando Diniz foi responsável pelo acesso do clube à elite estadual e por dirigir o clube em suas quatro temporadas disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista, com destaque para a campanha memóravel de 2016, perdendo apenas na final para o Santos.

No comando do Osasco Audax, foram 112 jogos com 50 vitórias, 31 empates e 31 derrotas, além de dirigir o Guaratinguetá em 2014 e o Oeste em 2016 em parcerias do Audax com os clubes.

Em nota divulgada nesta sexta, 2, Fernando Diniz ressaltou seus agradecimentos e se despediu do clube.

DESPEDIDA DO DINIZ

“O Audax não é, simplesmente, um time de futebol! Pelo menos, pra mim, não é!”

Durante esses quase cinco anos, o Audax foi, na verdade, a concretização de um lindo sonho. O sonho de FORMAR GENTE PRA JOGAR DIFERENTE.

Um time que desenvolveu, além de um jeito de jogar, um jeito de conviver. E tudo fundamentado na amizade, na criatividade, na alegria e na audácia. E, é claro, no trabalho! Muito trabalho!

E os frutos desse empenho foram muito positivos: o Audax ajudou gente pra caramba!

Agora é hora de novos desafios!

Obrigado diretoria, comissão técnica, colaboradores e, principalmente, vocês jogadores, alma do jogo! Obrigado, Sr Mário, pela parceria. Honrar a palavra vale a pena. Sempre!



Obrigado, cidade de Osasco, pelo carinho!

Valeu, Audax!

Fernando Diniz