Após a contratação de mais de 100 médicos, Osasco ganha 10 ambulâncias

As ambulâncias desde quarta já estão prestando atendimento à população osasquense

A Prefeitura de Osasco recebeu na quarta-feira, 5, dez novas ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (USB – TIPO B) locadas em caráter emergencial. A cidade tinha 20 ambulâncias, agora com as alugadas, o número sobe para 30. “Encontramos mais de 50% da nossa frota sucateada. Tínhamos várias reclamações da população, que se viam, muitas vezes, sem transporte social, de urgência e emergência, bem como para serviços de radioterapia, hemodiálise e quimioterapia. Com a chegada da nova frota, mais moderna e mais acessível, passamos a atender a demanda da rede com mais tranquilidade, oferecendo para a nossa população um serviço mais completo e com muito mais qualidade”, frisou o prefeito Rogério Lins.

Das dez ambulâncias, sete serão destinadas ao atendimento básico e inter-hospitalar e as outras três para o serviço social que compreende a locomoção de pacientes de hemodiálise e deficientes.

A Prefeitura investiu R$ 885 mil de recursos próprios por um período de locação de seis meses; arcando também com o combustível e os condutores. O custo com manutenção fica por conta da empresa contratada que substitui, de imediato, a ambulância que apresentar inoperância por problemas mecânicos. A administração estudará, ao longo desse período se é melhor renovar ou efetuar a compra de novos veículos.

Médicos: No começo do mandato, o prefeito Rogério Lins abriu processo seletivo para a contratação de 125 médicos, que devem ser incorporados à rede . Esta é uma ação do programa Saúde Renovada.