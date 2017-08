Após acidentes, gradís são instalados na Avenida dos Autonomistas em Osasco

Na manhã desta segunda, 7, a Arc Sinalizações a pedido da prefeitura de Osasco instala cerca de 14 gradís no canteiro central da avenida dos Autonomistas, no centro da cidade de Osasco. O trecho que receberá a melhoria fica entre o semáforo da rua Primitiva Vianco e da Pedro Fioretti.

A instalação desses gradis acontece devido a acidentes com vítimas fatais, só neste ano foram duas mortes . Os pedestres para encurtar caminho, atravessavam fora da faixa e eram atropelados por carros e motos. Com a instalação, o pedestre terá que utilizar as faixas de travessia na Pedro Fioretti ou na Primitiva Vianco.

Ao todo serão 14 gradis que devem ser instalado até o final da tarde desta segunda.