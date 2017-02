Após denúncia anônima, Detran flagra irregularidades em CFC de Presidente Altino em Osasco

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) flagrou nesta terça-feira (14) irregularidades em um Centro de Formação de Condutores (CFC), popularmente conhecido como autoescola, em Osasco.

No estabelecimento localizado no bairro Presidente Altino, a equipe de fiscalização do Detran.SP verificou que uma aula prática de direção veicular da categoria D (ônibus) que constava aberta no sistema e-CNHsp -por meio do qual o órgão faz o rastreamento de todas as etapas do processo de habilitação- não estava sendo efetivamente ministrada. Nem o aluno que deveria estar em aula nem o ônibus destinado ao curso estavam no local.

Foi registrado boletim de ocorrência (B.O.) no 9º Distrito Policial de Osasco por falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, que prevê pena de até 5 anos de reclusão. Os envolvidos, tanto os responsáveis pelo CFC como o aluno, responderão a inquérito policial.

Além disso, a autoescola responderá a processo administrativo junto ao Detran.SP e está sujeita a penalidades como suspensão e até descredenciamento. Como garante a Constituição Federal, a empresa terá direito a apresentar defesa antes da conclusão do processo.

A fiscalização foi baseada em uma denúncia anônima recebida por meio da Ouvidoria do Detran.SP, que pode ser acionada pelo portal www.detran.sp.gov.br ou diretamente no link a seguir: http://bit.ly/1ZfLWnf. É garantido sigilo absoluto ao denunciante.

“É fundamental que a população denuncie e não seja conivente com esse tipo de fraude, que prejudica o processo de formação de condutores e, consequentemente, a segurança no trânsito”, afirma Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

O Detran.SP realiza regular e periodicamente diligências e fiscalizações em parceiros como CFCs, médicos e psicólogos credenciados e em locais de exames práticos a fim de coibir eventuais irregularidades no processo de habilitação e o auxílio da sociedade têm sido essencial para combater esse tipo de ilegalidade.