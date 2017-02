Após empate, Osasco Audax pode terminar rodada na lanterna do grupo no Paulistão

O Osasco Audax ficou no empate com a Ferroviária por 1 a 1 na Arena Fonte Luminosa na noite desta terça-feira (14) pela terceira rodada do Paulistão Itaipava.

Ainda sem vencer na competição, a Ferroviária tem apenas um ponto em três jogos e ocupa a terceira colocação do Grupo B. No Grupo D, com quatro pontos, o Audax também está em terceiro lugar, mas pode cair para a lanterna em caso de vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo em Ribeirão Preto nesta quarta (15).

Logo aos quatro minutos, Pedro Carmona recebeu de Léo Arthur e bateu de primeira. A bola desviou em Luan e saiu do alcance de Matheus, abrindo o placar para o Audax. Aos poucos, a Ferroviária equilibrou a partida e conseguiu o empate aos 32. Juninho finalizou colocado e Felipe Alves não conseguiu fazer a defesa. O time da casa ainda criou mais duas oportunidades, mas não marcou.

No segundo tempo, os dois times tiveram boas chances principalmente nos minutos iniciais. Ytalo finalizou na rede pelo lado de fora e Juninho respondeu com chute colocado de fora da área. A melhor oportunidade aconteceu aos 46 minutos, quando Flávio cabeceou rente a trave.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (18) pela quarta rodada. A Ferroviária enfrenta o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro e o Audax recebe o Corinthians, às 17h, no José Liberatti.