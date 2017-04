Após mudança na Nota Fiscal Paulista, Pestalozzi de Osasco deverá passar por dificuldades

A Pestalozzi de Osasco, como entidade de assistência social, está habilitada a receber créditos e ser beneficiada com recursos financeiros do Programa “Nota Fiscal Paulista”, da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo.

Desde 2010, este recurso tem sido fundamental para a manutenção e para a garantia da qualidade dos serviços que a organização oferta, gratuitamente, para mais de 100 pessoas com deficiência intelectual.

Vivemos em tempo difíceis; “como são todos os tempos”, já dizia o escritor Jorge Luis Borges. Mas, às vezes, nos parece que tudo pode piorar. Para aumentar a sua arrecadação, o Governo Estadual anunciou mudanças nas regras do Programa da Nota Fiscal Paulista.

A partir do mês de agosto, entidades como a Pestalozzi de Osasco só poderão contar com este recurso se os consumidores, se o consumidor tiver um aplicativo baixado no nosso celular e fazer a doação dos créditos para uma organização de sua preferência, por meio desse aplicativo.

Difícil? Não. A ideia parece mesmo impossível de ser operacionalizada e irá afetar significativamente o trabalho de organizações da sociedade civil, como a Pestalozzi de Osasco que, mais uma vez, estarão sozinhas e não poderão contar com o Estado no enfrentamento dos problemas sociais.

Serviço:

Associação Pestalozzi de Osasco

Rua Dionísio Bizarro, 415 – Jardim Ester

Telefone: 3682 2158

E-mail: info@pestalozziosasco.org.br