Após rebaixamento, Audax se reapresenta e começa preparação para a série D

Uma semana após o término do Campeonato Paulista para a equipe do Osasco Audax, os atletas se reapresentaram na manhã desta terça-feira (04) e treinaram no Centro de Treinamentos da Vila Yolanda. Retomando as atividades, a equipe visa principalmente a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro com data de estreia marcada para o dia 21 de maio.

Com um total de 14 jogadores com contrato vigente com o clube, os atletas se reapresentaram e fizeram um trabalho na academia do CT. Durante os próximos dias, o elenco treinará no clube até a definição para a continuidade da temporada de 2017. Junto com os atletas, o Diretor de Futebol, Nei Teixeira, também esteve no clube nesta terça-feira e comentou o futuro do Osasco Audax.

– É um processo complicado, novo para nós, mas enfrentaremos com serenidade para colocar o time de volta em seu lugar. Em um primeiro momento, voltamos a trabalhar com os atletas que tem contrato com o clube e estamos planejando um trabalho a longo prazo, visando a Série D do Brasileiro e a Série A-2 do Paulista. Também disputaremos a Copa Paulista, torneio que coloca o campeão na Copa do Brasil do próximo ano – explicou.

Com os planos em andamento, os atletas que estiveram presentes no treinamento desta manhã foram os goleiros Felipe Alves, Jeferson Romário e Gabriel Miotti, e os jogadores de linha Betinho, Velicka, Francis, Danielzinho, André Castro, Matheuzinho, Diego Lorenzi, Damasceno, Matheus Vargas, assim como os atletas recém-promovidos da base Bruno Guimarães e Marcos Vinicius.

– Mesmo com uma campanha ruim, podemos tirar lições e pontos positivos da competição. Conseguimos integrar atletas da base ao nosso elenco e eles renderam o esperado, como Matheus Vargas, uma das nossas grandes revelações. Dois destaques da Copinha também fora integrados e foram muito, o Bruno Guimarães sendo titular na maioria dos jogos e o Marcos Vinicius estreando como profissional aos 18 anos. Além disso, o Felipe Alves (goleiro) fez mais um bom trabalho conosco, tem identificação com o clube e um contrato maior. Além desses, tivemos outros pontos positivos, agora é momento de avaliar e seguir o trabalho – finalizou Nei.

Para comandar a equipe, o clube segue em conversas com o treinador Fernando Diniz. Há cinco anos se dedicando ao Osasco Audax, o técnico esteve a frente do time em todas as participações na elite do futebol e também participou da campanha de acesso em 2013. No ano passado, Diniz conseguiu levar o time ao maior momento da história, sendo vice-campeão paulista e conquistando vagas no Brasileiro e na Copa do Brasil. Neste ano, apesar de não repetir a campanha, o treinador seguiu firme, com o apoio da diretoria, com seu estilo do jogo e identificação com o clube, completando 112 jogos no comando do Audax.

Pela Série D, o Osasco Audax estreia no dia 21 de maio contra o Itumbiara, fora de casa. Na Copa Paulista, o time ainda aguarda as definições da Federação Paulista de Futebol para se programar