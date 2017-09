Após roubar carro e casa, quatro pessoas são presas no Conjunto dos Metalúrgicos

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, no sábado, 9, às 8h37, pela Rua Manoel De Souza e Silva no Conjunto Dos Metalúrgicos em Osasco a prisão de quatro indivíduos por Receptação/Roubo/Porte Ilegal.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe foi averiguar pelo local dos fatos, um disque denúncia sobre o veículo Kia/Picanto, placas ERI-1868, que era produto de roubo e que estaria no interior da garagem. Diante disso, foi acionado o CFP e o CGP I para apoiarem na abordagem da residência e constataram, além do veículo, vários pertences de um roubo a residência no feriado do dia 7 de setembro, sendo dois televisores novos, estepe de carro, aparelho de som, bolsas e outros pertences. Também foi recuperado outro veículo que estava próximo da residência dos fatos. A indiciada Rosana informou que estava com outra mulher na casa, que fugiu antes da entrada dos PM; contudo, depois de alguns minutos Karine foi presa no interior da casa da vizinha, local que adentrou para se esconder. Com a Rosana foi encontrado no interior de sua bolsa duas munições de arma de fogo cal. 38, onde foram apreendidas pelo DP.

A vítima do roubo, reconheceu Karine como sendo uma das quatro pessoas que praticaram o delito. Foram realizadas diligências no intuito de prender os demais indivíduos, sendo que pelo parque Municipal Manoel Manzano, localizado no Conjunto dos Metalúrgicos, área da 1ª Cia, foi preso o Luiz Augusto e por último na área da 2ª Cia, Av. Dr. Rafael Santa Ana Carneiro, s/nº em uma praça, foi preso Douglas. A vítima também os reconheceu como sendo os autores do roubos.