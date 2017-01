Após temporada no São Paulo Ytalo volta para equipe osasquense

Autor de seis gols na campanha osasquense durante a última edição do estadual, o atacante Ytalo é mais um reforço anunciado pelo Audax para o Paulistão 2017. Após passagem pelo São Paulo, o atleta se recuperava de lesão no joelho e volta ao clube onde se destacou cedido pelo tricolor paulista por empréstimo.

Desde 2015 no Audax, o alagoano Ytalo virou uma das referências do clube na campanha da última temporada. Contra o São Bento, o atacante marcou o gol da classificação na primeira fase e contra o São Paulo, os seus dois gols ajudaram o clube a chegar até a semifinal. Com seis gols marcados no Paulistão 2016 e algumas assistências para gols, Ytalo ganhou projeção e após a competição estadual foi anunciado pelo São Paulo.

No tricolor paulista, o jogador de vinte e nove anos marcou um gol contra o Cruzeiro, mas em um clássico contra o Corinthians, lesionou o joelho e ficou fora do restante da temporada. Com apenas treze partidas disputadas no São Paulo, Ytalo renovou seu vínculo com o time do Morumbi até o final do Paulistão e foi emprestado ao Osasco Audax para disputar a competição estadual.

Ytalo é mais um dos reforços anunciados para o próximo Paulistão. O atacante já adaptado ao clube e ao estilo de jogo deverá auxiliar os atletas também contratados a entrarem no ritmo da equipe para mais uma vez chegar nas fases finais. – A expectativa é muito boa para repetir o que fizemos no último Paulistão. Agora é momento de aproveitar a pré-temporada para acertar todos os detalhes e começar bem o campeonato, mesmo com jogadores novos em relação ao ano passado – revelou Ytalo.

Em fase final de recuperação após cirurgia no joelho, Ytalo já treina com o grupo e deve estar disponível para enfrentar o São Paulo no dia 5 de Fevereiro na Arena Barueri pela estreia do Paulistão 2017.