O Teatro Arca de Noé de Osasco em parceria com a Secretaria da Cultura de Osasco abre novas inscrições para a sétima turma de teatro.

As aulas acontecem aos sábados das 14h às 16h, tem duração de 6 meses e é gratuito. A idade miníma para inscrição é de 13 anos.

As inscrições serão feitas dia 28 de janeiro das 14h às 16h no Teatro Arca de Noé.

Os documentos exigidos: Cópias do Comprovante de residência e RG. Menores de idade devem vir acompanhados do responsável no ato da inscrição.