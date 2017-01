Arca de Noé terá curso com supervisão de Aguinaldo Silva

Estão abertas as inscrições para o mais novo curso de teatro na região. Resultado de uma parceria inédita, o ator e produtor Jefferson Brito, gestor do Teatro Arca de Noé, oferece para a região, a oportunidade de fazer o badalado curso livre de teatro da Escola de Atuação e Roteiro Aguinaldo Silva. Segundo Brito, o autor de novelas da Globo estará na cidade uma vez por mês, chance para aqueles que sonham em participar de uma novela.

O curso é aberto para atores profissionais, iniciantes, de todas as idades, a partir de 08 anos e será ministrado pela atriz, bailarina, diretora e professora de interpretação e expressão corporal para atores, Einat Falbel. O Curso tem duração nove meses e às aulas começam no dia 04 de Março. As vagas são limitadas. O Valor da matrícula é de R$ 200 e o valor das mensalidades saí por R$285. A Taxa de Montagem é de R$210, dividido em 3 parcelas de R$70, que podem ser acrescidas às mensalidades dos meses Setembro, Outubro e Novembro. Jefferson afirma que o valor é a metade do praticado na Capital e no Rio de Janeiro, onde o curso também é lecionado.

As aulas acontecem no Teatro Arca de Noé, na Avenida Visconde Nova Granada, 513 no KM 18 em Osasco. Dúvida e outras informações podem ser obtidos por e-mail arcadenoe@aguinaldosilvadigital.com.br ou pelo WhatsApp 11-99615-1486.