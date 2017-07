Arraiá de Barueri é neste fim de semana com “Rastapé” e “Marcos & Belutti” grátis

Organizado pela Prefeitura Municipal de Barueri, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo e Coordenadoria de Abastecimento, o evento promete espantar o frio com o melhor das comidinhas típicas e espaço brincar para as crianças, além de shows.

A diversão está garantida – haverá barracas com brincadeiras como boca do palhaço, pescaria, derrubando latas e barraca da argola. A festança contará também com barracas do Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, com caldos e brigadeiros.

O público terá opção de saborear churrasco, acarajé, doces, bolos, lanche grego, batata frita, crepe, comida mineira, sucos naturais, quentão e vinho quente.

Um arraiá tradicional tem que ter forró e em Barueri a cultura popular é valorizada. E para celebrar a festança, no sábado ( 8), às 18h, haverá o show da banda Rastapé, que fará o público dançar ao som do forró pé-de-serra, além de releituras de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Alceu Valença, entre outros.

Já no domingo, dia 9, no mesmo horário, o show fica por conta da dupla sertaneja Marcos & Belutti”.

Serviços

Arraiá de Barueri

8 e 9 de julho das 9h às 20h

Em frente ao Ginásio José Corrêa (Centro de Barueri)

Mais informações: 4199-4960