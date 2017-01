Artistas e produtores de Osasco dialogam com a nova gestão da Secretaria de Cultura

Centenas de pessoas se reuniram na tarde de sábado, 28, na primeira reunião pública da Cultura. Além da presença dos artistas e produtores, o secretário de Cultura Gustavo Anitelli e seu adjunto Paulinho Samba de Rua, receberam a visita do prefeito Rogério Lins.

A primeira reunião pública promovida pela nova gestão da Secretaria de Cultura de Osasco aconteceu na tarde do sábado, 28, na Escola de Artes César Antônio Salvi, no centro da cidade. O hall de entrada da Escola de Artes foi preenchido por centenas de artistas que foram dialogar com a nova gestão da Secretaria de Cultura de Osasco. Através de inscrições prévias, os coletivos de artistas, produtores culturais e trabalhadores das artes dos mais diversos seguimentos, apresentaram propostas, projetos e sugeriram ideias, como a do sanfoneiro e poeta, senhor Francisco Camaroto, que sugeriu que os artistas de Osasco tenham espaço nas TVs locais e comunitária, podendo assim serem mais visto e mais valorizado.

Já o ator Ronaldo Spedaletti entende que a questão da cultura na cidade passa pela formação de publico. “O problema de público é nível Brasil. Em Osasco, a gente quer aquele público que paga, que vai ver a arte, que vai ver uma peça, um musical. Os grandes espetáculos que se apresentam na cidade têm um público de passagem, não forma”. O ator avaliou o encontro como positivo. “Quando se trata de cultura é sempre bom”. E lembra que ele também gostaria que o bate-papo fosse levado também para o lado da profissionalização. “Não só de ganhar dinheiro, mas de empresas acreditarem nos artistas e investir na produção da cidade”. Sobre a presença do prefeito no evento, Ronaldo afirmou que acredita muito em Lins. “Ele também já dançou, gosta muito de cultura.” E aproveitou para elogiar a nova gestão. “O secretário Anitelli vem da produção, isso me deixa feliz, ele é profissional no que faz. O Paulinho é um cara que vem das periferias, está nas ruas, vem do Samba, é um batalhador. Agora é dar crédito para eles e ter pensamento positivo.”

Do samba ao sertanejo, do rock ao rap, do teatro ao circo e a dança estavam representados. A literatura, o artesanato e o hip hop também enviaram seus representantes. Até a cultura gaúcha (tradições do Rio Grande do Sul) estava presente. O evento também foi transmitido ao vivo pelo facebook. O secretário Gustavo Anitelli e o adjunto Paulinho Samba de Rua se revezaram nas respostas e nas ponderações das propostas.

O prefeito Rogério Lins e os vereadores De Paula (PSDB) e Ralfi (PTN) também compareceram ao evento. Em seu pronunciamento, o prefeito lembrou-se do fim das coordenadorias, que foi um pedido do Ministério Público. Entre as que foram extintas, estão a da Juventude e a do Gênero e Raça. Lins frisou que em conversa com o secretário de Cultura, falou sobre o aumento da responsabilidade da pasta, já que essas demandas devem ser absorvidas pela cultura.

A juventude manifestou o desejo de uma participação ainda maior e de políticas públicas de cultura voltadas para os jovens, sobre tudo os da periferia e aproveitou para sugerir que as próximas reuniões sejam mais atrativas. Marcelo, morador do Rochdale e que estava representando o mandato da deputada estadual Leci Brandão, não poupou observações ao formato da reunião “É uma reunião com o formato convencional, esse formato político é muito chato. A gente copia o formato do parlamento. Isso afasta. Hoje é sábado, o clima está agradável, Se isso não for atrativo afasta a juventude. Poderia mesclar as falas com intervenções artísticas, inovar no formato”. O jovem acredita que se faz necessário a ocupação dos espaços públicos pela juventude e critica a falta de facilidade nos transportes de uma região para outra. “Não tem locomoção. É tudo muito longe”. Marcelo acredita que o diálogo entre a Secretaria e as culturas existentes, principalmente nas periferias e as que estão marginalizadas, devem ser permanentes. Para ele, é preciso criar um fórum permanente de cultura, além do Conselho de Cultura, com núcleos de bairros. No entendimento do jovem Marcelo, o público que não vai aos espetáculos, que não estão lotando os teatros, está nos bailes funks nas periferias, por isso é preciso que haja esse diálogo, aproximação e entendimento inclusive da esfera socioeconômica e na adaptação dos formatos dos encontros e reuniões.

Outro representante da periferia, da juventude, da literatura e da galera GLBT, Edu Trechos, responsável pela organização do ‘Sarau Militantes’, afirma que a reunião é um dever da secretaria de Cultura. Para ele, o diálogo deve ser constante e tem que discutir políticas públicas e não projetos. Para Edu, ainda faltou mais pessoas ao encontro. “O público presente aqui, não representa nem metade de todos os produtores e artistas de cultura da cidade”.

Um dos seguimentos que mais tinha representantes foi o artesanato. Gui da Conserva, conselheira do seguimento, disse que os artistas tem muitas demandas, que são antigas e que os questionamentos são amplos. “A questão das eliminações das coordenadorias, por exemplo, é uma delas. Agora, essas propostas do governo de se fazer reunião aberta, dá uma clareza, deveria ter mais pessoas e também deveria ser ouvida sempre, não só na cultura, mas em todas as áreas”.