As mães e os banheiros

O banheiro sempre tinha sido para mim apenas mais um cômodo da casa. Nunca pensei nele de uma forma especial até um tempo atrás.

Ao longo dos dias insanos da maternidade, devo admitir que o banheiro virou um local especial que vai muito além de um espaço para tomar banho ou fazer as necessidades.

Uma relação de proximidade nasceu entre nós e devo admitir que o banheiro virou meu confessionário. Mais que ninguém, ele tem sido uma testemunha de todos os segredos que tento, em vão, esconder dessa sociedade que insiste em julgar as mães a todo custo.

Tudo começou quando peguei um teste de farmácia e me tranquei nele. A sós, eu e ele descobrimos que, naquele instante, minha vida iria começar a mudar. Com exclusividade, ele soube de tudo em primeira mão.

Depois disso, nossa relação foi só ganhando mais intimidade…

O banheiro viu todos os chocolates que comi escondido logo depois de ter falado para o meu filho que fruta é muito mais gostosa que qualquer guloseima.

O banheiro acompanhou todas as lágrimas de angústia, medo, dúvidas, culpa e exaustão que eu tenho derramado ao longo desse período enquanto tento passar a imagem de uma mãe forte e super bem resolvida para todos que me cercam.

O banheiro sabe de todas às vezes que fingi que estava tendo um “piriri” só para dar uma olhada nas redes sociais.

O banheiro está sempre lá para me um OI nas longas madrugadas em claro.

O banheiro é testemunha do quanto a minha privacidade foi invadida desde que virei mãe pois constantemente temos plateia na hora que estou sentada na privada ou tomando banho.

Enfim, eu poderia passar horas aqui falando do quanto nossa relação tem me ajudado a encarar esses momentos difíceis, mas dentre todos esses episódios, tem um em particular que sempre me emociona…

Enquanto no mundo em que vivemos a cobrança de que toda mulher tem que ser linda e estar sempre impecável, é o banheiro que me lembra diariamente que aqueles quilos extras que ficaram, aquelas estrias que surgiram e a flacidez que parece um crime nada mais são do que a prova de que eu consegui realizar o grande sonho da minha vida que era SER MÃE.