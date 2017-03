As várias faces de fragmentado

A trama gira em torno de um protagonista que é capaz de agir e reagir de 24 formas diferentes seja qual for a circunstância. a mais perigosa o incentivou a sequestrar um trio de crianças

As pessoas com transtorno dissociativo de identidade mental há muito fascinaram e iludiram a ciência, que acredita que também pode se manifestar alguns atributos físicos exclusivos para cada personalidade.

Embora Kevin (James McAvoy) evidenciou 24 personalidades para a sua psiquiatra, a Dra. Fletcher (Betty Buckley), ainda continua procurando maneiras de materializar e dominar todos os outros.

Após sequestrar três adolescentes, Kevin atinge uma guerra pela sobrevivência entre todos aqueles outros contidos dentro dele.

Fragmentado não desilude, e mostra-nos que o diretor M. Night Shyamalan não se esqueceu de como se fazem bons filmes. Ele já fez o Sexto Sentido (1999), O Protegido (2000), Sinais (2002), A Vila (2004) e A Senhora da Água (2006). Atualmente, ele é reconhecido por interpretar o Professor X em X-Men: First Class (2011) e nas sequências X-Men: Days of Future Past (2014) e X-Men: Apocalypse (2016)

O melhor de Fragmentado é, sem sombra de dúvida, a interpretação de James McAvoy na personagem principal de Kevin Wendell. O problema deste tipo de personagem com personalidades múltiplas é que facilmente um ator recorre ao exagero ou ao over-acting para diferenciar essas personalidades.

McAvoy consegue transmitir genuinamente a impressão de que estamos vendo personagens diferentes, e não apenas uma personagem que às vezes se comporta de maneira diferente. A sua amplitude é impressionante não se limitando a variar entre sotaques ou extremos emocionais, mas verdadeiramente construindo diferentes maneirismos, tiques, construções frásicas, linguagens corporais incrivelmente distintas umas das outras. Surpreendente mente ele consegue fazer isto com personalidades que são muito mais sultis ou introvertidas, e mesmo nessas situações não se limita a ser neutro.

Mesmo quando estas diferenças geram contrastes enormes entre personalidades, ou mesmo quando interpreta personalidades mais infantis, nunca se torna risível, nunca quebra a suspensão da credulidade, e nunca deixa de ser extremamente assustador e ameaçador.

A outra personagem principal, interpretada por Anya Taylor-Joy, é a típica adolescente problemática e introvertida que carrega um segredo e que acaba por descobrir que é mais forte do que pensava.

Apesar da sua personagem não ter assim muito que fazer ou dizer dentro do filme, a interpretação de Anya Taylor-Joy é mais do que competente.

Como já nos habituou, Shyamalan faz uma excelente direção de filme. O filme está cheio de cenas muito bem compostas, que transmitem claustrofobia e ameaça. o filme Fragmentado é de terror, com muito valor de entretenimento, com uma excelente interpretação de James McAvoy, cheio de ideias interessantes, um tom muito bem conseguido e vários sustos muito bem montados.