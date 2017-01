Assaltantes derrubam e pisam em vítima no Baronesa em Osasco

No inicio da tarde de sábado, 21, a Guarda Civil de Osasco estava em ronda pela Avenida Padre Kassabian no Baronesa, quando foram solicitados por uma senhora informando que acabara de ser assaltada por dois indivíduos, na ocasião a mesma conta que foi violentamente derrubada e pisada causando com isso várias lesões corporais. No mesmo instante observaram dois indivíduos em fuga nas proximidades do local, imediatamente a guarnição conseguiu capturar um dos indivíduos que foi reconhecido pela vítima como o agressor.

Devido aos ferimentos da vítima os GCMs a conduziu até o Pronto Socorro Osmar Mesquita e o indiciado até o Distrito policial, onde foi elaborado os procedimentos de praxe ficando o indivíduo a disposição da justiça.