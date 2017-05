Assaltantes explodem caixa eletrônico, disparam contra a PM e a GCM e colocam fogo em ônibus em Pirapora do Bom Jesus

Criminosos explodiram um caixa eletrônico, dispararam contra bases da Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) e em uma viatura da guarda, e ainda incendiaram um ônibus na madrugada desta terça-feira (30) em Pirapora do Bom Jesus. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, a quadrilha fugiu sem conseguir roubar o dinheiro do banco.

A máquina explodiu, mas os bandidos não conseguiram levar o dinheiro que estava nela. Com a explosão, porém, outra agência vizinha, a do Bradesco, ficou danificada, segundo a PM.

Para dificultar a perseguição, a quadrilha ainda queimou um ônibus na Estrada dos Romeiros, na altura do km 55. De acordo com o Bom Dia São Paulo, dois criminosos haviam entrado no coletivo, obrigaram os passageiros descer do veículo e atearam fogo. O caso será registrado na Delegacia Central de Pirapora do Bom Jesus.