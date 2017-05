Por volta das 5h da manhã desta quarta-feira, 24, dois assaltantes pularam a grade do Unifieo que fica na rua Franz Voegeli no bairro da Vila Yara em Osasco.

Os assaltantes renderam o segurança do local e explodiram os dois caixas eletrônicos, um do Bradesco e outro do Santander, da instituição. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 11h30, a perícia estava no local. As passagens internas do Unifieo que dão acesso ao local estão interditada.