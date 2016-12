Familiares de André Sacco se pronunciam sobre Operação do MP

A família do vereador André Sacco, preso na última terça, 6, se pronunciou sobre os acontecimentos.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Dr. André Sacco, respeitado médico há mais de 30 anos na cidade de Osasco e vereador nos últimos 12 no município, foi levado preso no último dia 06 sob acusação de estar envolvido em uma organização criminosa. Diante dos fatos e da forma como os acontecimentos vieram à público, como familiares do Dr. André nos sentimos impelidos a esclarecer os motivos de seu pedido de prisão e com isso tentar defender sua inocência brevemente através desta nota.

Após termos tido acesso ao processo, tivemos a seguinte denúncia: O Dr André está sendo acusado de manter 5 funcionários fantasmas e com isso ajudar a formar uma organização criminosa que visa saquear os cofres públicos. Os nomes dos 5 assessores são citados no processo. Vale lembrar que a única justificativa para tal resolução de acordo com o processo é o fato de que o gabinete foi visitado uma vez e os assessores não foram encontrados lá trabalhando, deduzindo então que estes seriam fantasmas.

Sendo assim, nos sentimos no dever de esclarecer tamanho equívoco e explicar que os 5 nomes são de pessoas que trabalham com o Dr. André há tempo, trata-se de pessoas conhecidas por seu trabalho diário no meio político do município e por estarem fielmente ao seu lado. Contudo nem os assessores e tão pouco o próprio vereador ficam o tempo todo no gabinete, quem conhece seu trabalho sabe que é nas ruas que ele se faz presente. É importante dizer que em momentos anteriores a esta fase da operação, o Dr. André foi chamado para prestar esclarecimentos, o que ele sempre fez de bom grado com intenção de sempre contribuir com as investigações. Vale dizer que os 5 assessores citados no processo também se disponibilizam para dar declarações, apresentar provas de seu trabalho ou o que se fizer necessário. Lembramos ainda que os funcionários do gabinete trabalham duro junto ao Dr André, que por sua vez é conhecido no município por fazer forte e assídua oposição nos últimos anos e se indignam de serem chamados de fantasmas, uma vez que o trabalho que fazem é diário e bastante árduo.

Confiando agora no trabalho dos advogados e no poder judiciário, ficamos com a certeza de que a justiça certamente não falhará em negar ao inocente o direito da defesa e principalmente da liberdade. Gostaríamos então de contar com o apoio daqueles que conhecem o Dr André e acompanham sua luta em prol de seus ideias políticos sempre voltados para o bem da cidade onde cresceu, constituiu seu trabalho e formou sua família. Aproveitamos também para agradecer o imenso carinho e a força que temos recebido de tantas pessoas queridas que confiam acima de tudo no caráter do Dr. André e que assim como nós estão esperando que estes fatos sejam esclarecidos o mais breve possível e ele possa voltar para sua família e seu trabalho.