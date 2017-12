Associação do Jardim Conceição presenteia crianças e adolescentes

Associação Camila, entidade sem fins lucrativos fundada em 2001, realizou no sábado, 9, a 11ª edição do projeto “Afilhados de Camila” que, ao longo dos anos, tem distribuído brinquedos, roupas e muito carinho para crianças e adolescentes do Jardim Conceição, na zona Sul de Osasco, em comemoração ao Natal.

Em 2017, 160 jovens, entre crianças e adolescentes, foram presenteados. Por meio do projeto “Afilhados de Camila”, voluntários de todo o país apadrinham jovens de Osasco que participam dos projetos sociais desenvolvidos pela Associação Camila.

O objetivo é aproximar as crianças e adolescentes de uma realidade que para muitos é distante: presentes de Natal. “No início, em 2006, era uma festinha de confraternização e dávamos kit de doces. Então, funcionários voluntários do Bradesco, por conta do dia do voluntariado corporativo, iniciaram o projeto de padrinhos, entregando os presentes de Natal e não paramos mais. Hoje, diversos amigos, familiares e diretores da Associação articulam o projeto ‘Afilhados de Camila’. Garantir presentes para crianças no Natal é um gesto significativo, uma demonstração de afeto para que esses jovens percebam que são importantes. Faz muita diferença na vida dessas crianças e de suas famílias. Isso muda comportamentos e se complementa às ações desenvolvidas pela Associação ao longo do ano”, explica Gilma Ramos, fundadora e presidente de honra da Associação Camila.

Na atual edição do projeto, os padrinhos presentearam crianças com idade inferior a 12 anos com um kit natalino contendo conjunto de roupas (calça, short ou vestido, camiseta ou regata e calcinha para as meninas, e calça e camiseta para os meninos), um calçado e um brinquedo, além de um pacote de doces.

Ao todo, 130 crianças receberam o kit. Já os 30 adolescentes que participaram do projeto receberam, caixas de bombom da associação.