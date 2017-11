Associação Nacional de Advogados emite nota cobrando rigidez no Caso Libânia

Nesta segunda, 30, Associação Somos Advogados do Brasil (ASAB) emitiu uma nota cobrando rigidez no caso de extorsão envolvendo o presidente da Câmara de Osasco Elissandro Lindoso e a presidente da OAB Osasco. O caso teve a prisão em flagrante da Presidente da 56ª Subseção da OAB da cidade de Osasco e de seu esposo Carlos Gomes. Na sexta-feira, 27, a advogada conseguiu um Habeas Corpus e foi liberada. O marido continua preso.

Veja a nota:

A ASAB por meio de Egrégora de seus Conselheiros Cardeais receberam com profunda consternação a notícia veiculada nos principais meios de comunicação da prisão em flagrante da representante da OAB da cidade de Osasco, Dra. Libânia Aparecida da Silva, e de seu companheiro, em suposta ação extorquidora contra o Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de Osasco, Dr. Elissandro Lindoso.

Entende esta entidade que este fato ultrapassou os limites d’um assunto “interna corporis”, e que o Conselho Seccional da OAB deve corresponder aos anseios e expectativas da sociedade com uma postura sóbria e equânime.

Seria desarrazoada que esta nobre entidade direcione seu foco de ira na ação policial, na magistrada do caso, bem como estenda seus reclamos na cobertura jornalística realizada.

Por este turno, e não menos importante, não podemos esquecer as lições do Ministro do STF, Cezar Peluzo, sobre a fruição da liberdade de imprensa, ao qual assevera:

“Ao lado de outros institutos, como eleições livres, a independência do Judiciário, o império da lei e a separação dos Poderes, a imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de direito.”

Portanto, sem embargos, a defesa às prerrogativas funcionais da advocacia não deve ser escusa defensória de comportamentos que afrontam a natureza de seu mister, qual seja, a de advogar.

Assim, e considerando que sejam tomadas as atitudes legais, espera e anseia esta Associação ao lado de toda a Advocacia Osasquense, quiçá Bandeirante que a OAB amolde-se aos Princípios Constitucionais, e nunca mantenha viés de compadrio.

ASAB (Associação Somos Advogados do Brasil)

Conselho Cardeal

Osasco, 30 de outubro de 2017.