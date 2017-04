Associação realiza Almoço Beneficente de Páscoa na Favela da 13

No último domingo, 16, a Associação Nova Anísio, realizou uma grande festa e levou mais alegria para a Páscoa dos moradores da Favela da 13, no bairro do Jaguaribe em Osasco.

Na oportunidade foram entregues 680 pratos de refeição, 400 litros de refrigerante, 300 pedaços de bolo, 600 pacotes de bolacha recheada e 250 saquinhos de bombons.

O evento idealizado pela presidente da associação, Maria Lúcia da Silva, contou com o apoio de comerciantes da comunidade e voluntários, que além de realizarem a doação de alimentos cederam o espaço físico para que a festa fosse realizada.

A Associação que existe desde agosto de 2013, nasceu com o intuito de ajudar a comunidade do Jaguaribe, auxiliando as famílias carentes que residem no local.