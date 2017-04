Atletas de Carapicuíba se destacam em Campeonato Sul-americano de Jiu-Jitsu

No último sábado, 8 de abril, centenas de atletas do Brasil se reuniram no Ginásio do Ibirapuera, para disputar o Campeonato Sul-americano de Jiu-Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo.

A Equipe Squared, que conta com o Centro de Treinamento Maffei, e treina atletas de Carapicuíba e região, foi um dos destaques do campeonato. O Mestre Mazola Maffei levou 12 atletas de Carapicuíba para a competição, dos quais 10 conquistaram medalhas, sendo 3 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze.

“Ficamos muito contentes com o resultado da competição que serviu de preparo para o Campeonato Brasileiro que acontece em maio e o Campeonato Mundial”, comentou o Mestre Mazola.

