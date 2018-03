Atlético Resenha é campeão da 3ª Divisão da Copa Incentivo de Futebol

A Liga de Futebol Amador de Osasco, presidida pelo dedicado e experiente esportista Carmônio Gonçalves Bastos e contando com uma diretoria atuante, nos últimos anos mudou completamente o cenário do futebol amador em Osasco, promovendo competições com organização impecável, aumentando o número de clubes filiados, realizando entrega de uniformes e de material esportivo, mantendo em atividade quinze (15) escolinhas de futebol, beneficiando cerca de 1500 crianças e adolescentes no contraturno escolar.

A revolução promovida por Carmônio e seus diretores, com a valorização dos clubes e na organização das mais diversas competições, pode ser constatada pelo total de clubes filiados à LFAO. Ao assumir a presidência, Carmônio encontrou a entidade com apenas 39 clubes filiados e hoje já são 198.

No último domingo, 4, cerca de 2500 pessoas prestigiaram a grande final da 3ª Divisão 2017, no Estádio do Rochdale, envolvendo o Atlético Resenha Futebol e Samba, do Jardim Novo Osasco e o Aliados do Portal I Futebol Clube. Este campeonato amador da 3ª Divisão teve a participação de 88 clubes, foi disputado em sete meses e 227 partidas foram realizadas.

Na disputa do título, com um gol de Thaka, no último minuto da segunda etapa, o Atlético Resenha venceu o Aliados do Portal I por 1 a 0 e conquistou o título, efusivamente comemorado por sua grande massa de torcedores presente no estádio.

O artilheiro do campeonato foi Renato Lima, do Atlético Resenha, com 9 gols. A campanha do time campeão foi impecável com oito vitórias e dois empates, 23 gols marcados e 3 sofridos. O vice, Aliados do Portal obteve sete vitórias, um empate e duas derrotas com 22 gols pró e 5 contra.

Com o fim da competição, seis (6) clubes conseguiram o acesso à Segunda Divisão de 2018. São eles: Atlético Resenha, Aliados, Raízes, Colorado, Madrugada e Vila Nova.

Na domingo, prestigiando a grande decisão, além de Carmônio e sua diretoria, presença de Delbio Teruel, secretário de Esporte da Prefeitura, Claudio Piteri, vice-presidente da Fundação Casa e os vereadores Ribamar Silva e Daniel Matias. Os dirigentes da Liga de Futebol Amador de Osasco agradecem o apoio recebido para o sucesso de mais um campeonato, à Prefeitura de Osasco e ao Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.