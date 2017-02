Atriz de “Harry Potter” protagoniza “A Bela e a Fera”

A mais nova versão da animação A Belle e a Fera, conta a história de uma jovem moradora de uma pequena aldeia francesa. Belle (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

“Há um tipo de qualidade exterior que Belle tinha, além do fato de ela ter passado por um desafio realmente empoderador do que era esperado dela. De uma forma estranha, ela desafia o status do lugar que mora, e eu achei muito inspirador. Além disso, ela consegue manter sua integridade e ter um ponto de vista completamente independente. Ela não é fácil de influenciar pela perspectiva de outras pessoas ou boatos”, diz a atriz Emma Watson.

A recente narração por vez, não se difere radicalmente de sua história original. Genuinamente, Belle também era uma intrigante jovem considerada estranha pelo moradores da localidade. No entanto, a história tem outra interpretação quando se trata de seu pai Maurice. Homem de meia idade, o pai de Belle é um inventor que é visto como um louco por todos da região. Ela é cortejada por Gastão, que quer casar com ela. Mas apesar de todas as jovens do lugarejo o acharem um homem bonito, Belle não o suporta, pois vê nele uma pessoa primitiva e convencida. Quando seu pai vai para uma feira demonstrar sua nova invenção, ele acaba se perdendo na floresta e é atacado por lobos.

Maurice procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando prisioneiro da Fera, o senhor do castelo, que na verdade é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira quando negou abrigo a ela. Quando Belle sente que algo aconteceu ao seu pai vai à sua procura. Ela chega ao castelo e lá faz um acordo com a Fera: se seu pai fosse libertado, ela ficaria no castelo para sempre.

Em entrevista, Emma compara o personagem Gastão (Luke Evans) com os problemas atuais. “Ele é um homem branco chauvinista, um patriarcado em um homem. Acho que o público dará boas risadas às suas custas, mas também há a cena que ele incita os moradores da vila a matar a Fera… É bastante familiar. Isso irá enlouquecer as pessoas, porque será fácil dialogar com boatos, culpa. Ele traça alguns paralelos muito importantes e profundos com o que está acontecendo atualmente” opina Emma.

A Fera concorda e todos os “moradores” do castelo, que lá vivem e também foram transformados em objetos falantes, sentem que esta pode ser a chance do feitiço ser quebrado. Mas isto só acontecerá se a Fera amar alguém e esta pessoa retribuir o seu amor, sendo que isto tem que ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser mais desfeito.

“Eu amo a Belle e a Fera mais ou menos desde os quatro anos. Eu simplesmente me apaixonei pela Belle. Ela é uma jovem decidida e que diz o que pensa. Eu sei o quanto ela significou para mim quando era menina. Quando se ama algo desse tanto, você quer fazer jus ao papel. É incrível”, completou a atriz.

Versões atualizadas de clássicos da Disney têm sido cada vez mais exploradas pelos novos diretores. Reciclar e repaginar antigos contos trazem mais clareza e identificação dos personagens ao novo cotidiano. O longa inspirado no clássico dos anos 90 tem estreia marcada no Brasil para março.