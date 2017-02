Atropelamento com vítimas congestiona a Autonomistas

Na manhã desta sexta-feira, 10, por volta das 8 horas, um senhor aproveitando que o semáforo do cruzamento das vias Salem Bechara e Autonomistas estava no vermelho e com isso os carros parados, não respeitou a faixa de pedestres que existe na proximidade e tentou atravessar a pista da Avenida dos Autonomistas bem à frente, no sentido centro a via, bem próximo do Hospital Cruzeiro do Sul e Câmara de Osasco e infelizmente, acabou sendo atropelado por uma moto.



Ele foi ferido gravemente enquanto que o motociclista e a mulher que estava na garupa também acabaram feridos mas com menor gravidade. O SAMU foi chamado e em poucos minutos chegou ao local, socorreu as vítimas, conduzindo-as em seguida ao hospital. A Guarda Municipal também agiu rápido e colaborou no atendimento inclusive direcionando o trânsito para uma única pista que ficou livre.