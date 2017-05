Audax Corinthians faz 22 a 0 no Campeonato Paulista

A oitava rodada do Campeonato Paulista Feminino foi disputado nesse domingo, com oito jogos. A briga pela liderança no Grupo 1 segue acirrada, já os três primeiros colocados venceram, porém o Rio Preto segue na frente. Já no Grupo 2, o Audax Corinthians/ Osasco goleou o Centro Olímpico por 22 a 0 e empatou com o Santos na liderança, levando vantagem nos critérios de desempate.

Na cola dos líderes, o Audax/Unip Osasco venceu o Rio Branco fora de casa pelo placar de 4 a 0. Agora, o time de Osasco tem 15 pontos e está na terceira colocação.

No Grupo 2, o Corinthians venceu o Centro Olímpico por 22 a 0 e é o novo líder, se igualando com 22 pontos do Santos. Já o outro líder alvinegro da chave venceu o Juventus, fora de casa, pelo placar de 2 a 1.

Confira os jogos da oitava rodada do Campeonato Paulista Feminino:

Portuguesa 0 x 0 São José EC

Ponte Preta 2 x 0 Francana

Rio Preto 3 x 1 Ferroviária

Botafogo 2 x 0 XV de Piracicaba

Rio Branco 0 x 4 Audax

Juventus 1 x 2 Santos

Taubaté 0 x 0 Embu das Artes

Corinthians 22 x 0 Centro Olímpico