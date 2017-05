Audax Corinthians vence Portuguesa em Barueri

O time feminino do Sport Club Corinthians Paulista, que está participando do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1, deu uma pausa nas atividades nacionais para que, no último final de semana, domingo (dia 14), pudesse entrar em campo pela 6ª rodada da Copa Paulista para enfrentar a Portuguesa, no CT da Vila Porto.

E mais uma vez, o Timão não tomou conhecimento do adversário e venceu pelo clássico placar de 3 a 0, com gols de Mimi, Geyse e Day (contra). Com o resultado, o Corinthians, que manda todos os seus jogos pelos dois torneios em Barueri, continua na liderança do grupo dois, seguido de perto pelo Santos. Os dois times, inclusive, são os únicos invictos neste grupo.

O Timão volta a campo no próximo dia 21 de maio, domingo, quando enfrenta a representação do Taubaté, no interior paulista, às 15h.

O próximo jogo das meninas do Timão na Arena Barueri pela Copa Paulista acontece no domingo, dia 28, contra a AD Centro Olímpico, às 15h30.

Mas antes da Copa Paulista, as corintianas voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro em Barueri já nesta quarta-feira, dia 17, às 17h contra o Grêmio-RS. A entrada na Arena Barueri é gratuita.