Audax empata em casa e é rebaixado mais uma vez

Debaixo de forte calor, o Audax empatou o Taubaté em 2 a 2, hoje à tarde, no Estádio Prefeito José Liberatti, pela 15ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista. O time osasquense chegou aos 11 pontos, mas não evitou o descenso a Série A-3 do Estadual no próximo ano. A equipe encerrou a participação na competição em 15º lugar.

O início de partida não foi bom para o Audax. Aos dez minutos, Wellington Melo saiu na cara do gol e encheu o pé. Miotti fez defesa milagrosa. O goleiro do clube osasquense estava inspirado, e aos 23, fez outra excelente intervenção, em novo chute de Wellington Melo.

Aos poucos, o Audax foi crescendo na partida. E após algumas chances desperdiçadas, no bate e rebate, a bola sobrou para Anderson encher o pé e abrir o placar, aos 28 minutos. 1 a 0 Audax.

Mesmo em vantagem, o time da casa não se acomodou. Mas apesar da insistência, não conseguiu ampliar o marcador. Veio o segundo tempo e logo no primeiro minuto, o Audax fez o segundo gol. Matheus Azevedo arriscou de fora da área e fez 2 a 0. Bruno Ré, aos 17, diminuiu para o Burro da Central. Aos 39, Flávio Carioca empatou a partida, dando números finais ao placar.