Audax estreia no Brasileiro da Série D neste domingo

Com base remanescente do Paulistão e atletas pratas da casa, elenco osasquense treina com o foco na estreia da competição nacional. Primeira partida será no domingo, 21, contra o Itumbiara

Em busca de um calendário anual mais efetivo para a próxima temporada, o Osasco Audax encara duas competições importantes para tal objetivo no segundo semestre: a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a divisão nacional prestes a começar, o Audax aproveita a base remanescente do Paulistão e mais alguns atletas pratas de casa que retornaram de empréstimo para brigar pelo acesso à Série C. O mesmo elenco disputará também a Copa Paulista, competição que começa em Julho e dá ao campeão a escolha entre uma vaga na Copa do Brasil de 2018 ou na própria Série D, competição que o Osasco Audax não disputaria na próxima temporada em caso de não conseguir o acesso nesta edição.

Enquanto a diretoria não define o treinador para a sequência da temporada, quem comandará o time na estreia do Campeonato Brasileiro será Maércio Zeferino, profissional que trabalha na coordenação das categorias de base do clube e que possui um conhecimento amplo de todo o elenco.

O time busca nas próximas semana um nome de peso para substituir Fernando Diniz.

Com uma semana cheia de trabalhos em campo e pequenos jogos preparatórios contra equipes de base do clube, a comissão técnica e diretoria apostam no entrosamento entre os atletas da casa para surpreender já na estreia contra o Itumbiara. A primeira partida acontecerá em Goiás no domingo, 21, às 16h no Estádio JK.