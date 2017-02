Audax fura muralha do Dragão e se classifica à segunda fase

O América que seria classificado até com um empate, optou por apenas se defender e acreditar no sucesso de um contra-ataque mas foi penalizado e eliminado pelo Audax com um gol no final

Nesta quarta-feira, 8, valendo classificação à próxima fase da Copa do Brasil, a partida jogada no Estádio do Rochdale foi realizada praticamente só com a utilização da metade do campo, com domínio total do Audax que, no espaço diminuto procurava o gol, mas encontrava dificuldades por ter pela frente um time todo se defendendo.

Na primeira etapa mesmo com maior volume de jogo, aconteceram poucas chances do Audax abrir o marcador e algumas delas foram em cobrança de faltas. No segundo tempo, o América se trancou ainda mais, esperando o tempo passar e raramente chegava ao ataque, com o goleiro Felipe Alves atuando até como um líbero, tamanho o domínio osasquense. As oportunidades de furar a retranca do Mecão foram poucas, mas de tanto martelar, os comandados de Fernando Diniz tiveram êxito e aos 39 minutos, Rafinha fez o gol da classificação.

Ao sofrer o gol o América mudou de postura, partiu para frente e deixou espaços para contra-ataques que quase se transformaram em gols. E no apagar das luzes, o Osasco Audax por pouco não sofre um castigo, numa finalização quase na área pequena.

O adversário do Audax na segunda fase da competição vai sair do confronto entre o Ceilândia/DF e o ABC/RN, jogo que acontece na próxima quarta-feira em Brasília. Depois do jogo haverá um sorteio para mando de campo.