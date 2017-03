Audax Unip cai em grupo fácil no Campeonato Paulista Feminino que começa em Abril

Na tarde desta terça-feira (21), a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos e as datas do Campeonato Paulista Feminino, mais uma competição que será disputada pela equipe do Audax/Unip. O estadual tem data prevista para estreia no dia 9 de abril.

Com 16 equipes participantes, a primeira fase será disputada com partidas em turno e returno dentro de cada grupo formado por oito clubes. Os quatro primeiros colocados avançam a disputa de mata-mata, que terá as fases quartas de final, semifinal e final.

No Grupo 1, o Audax/Unip terá como adversárias na primeira etapa do torneio a Francana, a Ponte Preta, o Botafogo-SP, o XV de Piracicaba, a Ferroviária, o Rio Branco e o Rio Preto. Do outro lado da chave estão a Portuguesa, Embu das Artes, Centro Olímpico, Juventus, Taubaté, Santos, São José e Corinthians/Audax.

O campeonato em 2017 também conta com algumas mudanças em relação ao último ano. A principal está nos times que apresentarem melhor campanha na fase inicial que não terão mais a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Sendo assim, em casa de igualdade nas duas partidas, a decisão irá para os pênaltis. Outra mudança importante é a substituição de seis atletas em três atos, sem contar o intervalo, como foi na Copa São Paulo. No ano anterior, os técnicos podiam mudar até cinco atletas.

Com o grupo definido e as datas, o Audax/Unip agora aguarda a confirmação da tabela pela FPF para conhecer a ordem dos duelos no campeonato.