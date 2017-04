Audax Unip vence e assume 2ª colocação do Paulista Feminino

Pela 2ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, neste domingo (16), o Audax/Unip goleou o Botafogo pelo placar de 5 a 0, no Complexo Esportivo Olé Brasil, em Ribeirão Preto, e conquistou a segunda vitória no torneio, subindo para a vice-liderança do Grupo 1, agora atrás apenas da Ferroviária pelo saldo de gols.

Após estrear com vitória dentro de casa, o time de Osasco viajou para o interior paulista para enfrentar o Botafogo e com uma equipe mista aplicou uma goleada que começou logo com três minutos de bola rolando quando a atacante Giu abriu o placar para o Audax. Também com a camisa 11, o time osasquense chegou ao segundo gol 15 minutos antes do intervalo.

Na etapa final, o Audax/Unip marcou mais três vezes com Bianca, Nath e Bia, que fechou a conta da goleada que colocou a equipe de Mauricio Salgado no segundo lugar do grupo com as duas vitórias conquistadas. Invicto no Paulista Feminino, o time osasquense chegou a sequência de cinco vitórias seguidas na temporada de 2017 – somando os campeonatos Brasileiro e Paulista.

Para seguir embalado no ano, o Audax/Unip volta a campo nesta quarta-feira (19) pela competição nacional, recebendo o São Francisco-BA, às 15h, no Estádio Prefeito José Liberatti. Pelo estadual, a equipe volta a jogar no domingo (23) contra a Ponte Preta.